كتاب “الميراث العظيم”

المقدّمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيّما بقيّة الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف.

تُعدُّ وصيّة الإمام الخميني قدس سره واحدة من آخر وأهم التوجيهات التي تركها للأجيال اللاحقة، والتي تحدّد القيم والعناصر الأساسيّة التي لا بد من الالتفات إليها في السير على خطاه وحفظ النهج الذي أرساه على أساس الإسلام المحمدي الأصيل.

ولهذا، فإنّ الإمام الخامنئي دام ظله كثيراً ما يوصي الجميع، وخصوصاً الشباب، بقراءة هذه الوصيّة، لما تحمله من مضامين توجيهيّة عالية، يتحدث فيها الإمام قدس سره مع الأمّة كما لو أنّه لا يزال حيّاً فيها.

يقول الإمام الخامنئي دام ظله في بعض كلماته: “اقرأوا وصيّة الإمام. الإمام الذي هزّ العالم هو الإمام المتجلّي والظاهر في هذه الوصية وفي هذه الآثار والأقوال”1.

ويقول أيضاً: “أصول الثورة هي تلك الأمور الموجودة في وصية الإمام، وفي بيانات الإمام وخطبه، هذه أسس الثورة وأركانها. إني أوصي الشباب: اقرأوا وصية الإمام. أنتم لم تروا الإمام، غير أنّه متجسّد في هذه الوصية، متجسدٌ في هذه البيانات والأحاديث. إنّ مضمون حركة ذلك الإمام الذي استطاع أن يزلزل العالم، تلك الأمور الموجودة في هذه الوصية”2.

ونظراً إلى أهميّة هذه الوصيّة، فقد قام فقيد العلم والجهاد سماحة الشيخ محمّد خاتون رحمه الله، بالوقوف عند هذه الوصية، وشرح العديد من فقراتها، واستخلص الدروس والعبر منها، وأضاء بشكل مختصر على ما خطّته يد الإمام من توجيهات وبيانات تحتاج إليها الأمة في حاضرها ومستقبلها، وتم نشر ذلك بصورة مقالات في مجلة بقية الله.

وقد ارتأينا في إدارة المجلة أن نقوم بجمع هذه المقالات ونشرها في كتاب، إحياءً لذكرى شيخنا الجليل رحمه الله، ولما تحتويه هذه المقالات من تأكيد وتذكير بخط الإمام دام ظله ونهجه الذي تضمنته وصيته الإلهية.

وقد جاء عملنا في هذا الكتاب على الشكل الآتي:

• قمنا بجمع المقالات المنشورة في المجلة في عامَي 1999-2000م.

• أعدنا تحرير ما يلزم من النص وتصحيحه من الناحية اللغوية.

• أضفنا عناوين فرعيّة إلى النص.

• وضعنا في بداية الكتاب كلمة لسماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله حفظه الله في تأبين سماحة الشيخ خاتون رحمه الله.

رحم الله إمامنا الخميني المقدّس، ورحم الله شيخنا الجليل الشيخ خاتون وسائر العلماء وجميع الشهداء الذين قضوا نحبهم على خطى الإمام الراحل.

مجلّة بقيّة الله

المصدر: موقع شبكة المعارف