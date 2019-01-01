مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الثلاثاء 1-1-2019

عامٌ جديدٌ وأملٌ متجددٌ بأنْ لا يرثَ الالفانِ وتسعةَ عشرَ من سالفِه عُقَدَ الملفات، وان يلتفَّ جميعُ اللبنانيينَ لانقاذِ بلدِهم معَ ضيقِ النوافذِ ونفادِ الوقتِ المتاح..

اَوَّلُ ايامِ العامِ الجديدِ فُتحت بواباتُ السياسةِ على لقاءِ معايدةٍ جمعَ الرئيسينِ ميشال عون وسعد الحريري في بعبدا ، ولم يكنِ الملفُ الحكوميُ بعيداً عن اللقاء..

لقد اَطَلْنا طويلاً في تشكيلِ الحكومة قالَ الرئيسُ المكلف، والجميعُ يريدُ الاسراعَ في التشكيل. ما يَفصِلُنا عُقدةٌ واحدةٌ يجبُ العملُ لحلِّها قالَ الحريري، والمبادراتُ كثيرة، والمطلوبُ من الجميعِ التواضعُ كما قال ..

اُولى خُطُواتِ العامِ الجديدِ رجاءٌ سياسي، فيما رجاءُ اللبنانيينَ عملٌ سريعٌ لاِنجازِ التشكيلةِ الحكومية، فما بعدَها كلُّ اشكالِ التحدياتِ لا سيما الاقتصاديةِ منها والمالية، وحتى نياتُ الاحتلال..

فالعدوُّ الصهيونيُ اطلقَ “بواباتِ النار” شمالَ فلسطينَ المحتلة، وهي فرقةٌ جديدةٌ في الجيشِ الصهيوني عاليةُ التدريبِ والمهارات، اُنشئت لمواجهةِ حزبِ الله كما ذَكَرَ الاعلامُ العبري..

اما مُهمةُ الفرقةِ بحسبِ قائدِها العقيد (روعي لافي) فاخراجُ حزبِ الله من الاراضي التي سيحتَلُّها في الجليلِ بالحربِ المقبلة.. ويكفي كلامُ لافي لمعرفةِ الواقعِ الصهيوني، وخشيتِه مما سيأتيهِ، يومَ لن تنفعَه بواباتُ النارِ اِن هو فتحَ بواباتِ الجحيمِ على مستوطنيهِ في ايِّ حماقةٍ ضدَّ اللبنانيين ..

المصدر: قناة المنار