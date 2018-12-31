الصراف أصدر قرارا بتمديد صلاحية تراخيص حمل الأسلحة الصادرة عن عامي 2017 و2018

أصدر وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال يعقوب الصراف قرارا حمل الرقم 2296/ود، قضى ب”تمديد صلاحية تراخيص حمل الأسلحة الصادرة عن عام 2017 (لون برتقالي وأصفر) وعام 2018، وجاء في نص القرار:

“المادة الأولى: تمدد صلاحية تراخيص الأسلحة التالية والصادرة عن عام 2017 و2018 حتى تاريخ 31/3/2019.

– تراخيص حمل السلاح صفة خاصة (لون برتقالي – خلفية 2017، ولون برتقالي – خلفية 2018) الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين، السفارات الأجنبية ورؤساء الأحزاب والطوائف الدينية.

– تراخيص حمل السلاح صفة ديبلوماسية (لون أصفر – خلفية 2017 تنتهي صلاحيتها في 31/12/2017 ولون أصفر – خلفية 2018).

– تراخيص حمل السلاح الممغنطة.

– تراخيص حمل السلاح صفة خاصة.

– تراخيص نقل سلاح الصيد اللولبي الصادرة عن عام 2018.

المادة الثانية: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 1/1/2019”.

المصدر: الوكالة الوطنية