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December 31 2018 - 00:18

من إحياء ذكرى يوم البصيرة وتجديد البيعة للولاية في ايران

منذ 3 ساعة 30 December، 2018
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خبر وصورة

أحيا الايرانيونَ ذكرى يومِ البصيرةِ وتجديدِ البيعةِ للوَلايةِ بمسيراتٍ حاشدة.

المصدر: مهر

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