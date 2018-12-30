قوى الامن: توقيف ثلاثة أشخاص لقيامهم بسرقة منازل في البقاع الغربي

افادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان انه “بعد حصول العديد من عمليات سرقة المنازل في منطقة البقاع الغربي واثر ورود شكاوى لشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي عن هذه الظاهرة، كثفت دوريات الشعبة تحرياتها واستقصاءاتها فتمكنت من تحديد افراد عصابة تنفذ عمليات السرقة ورصدت مكان تواجدهم واوقفتهم بتاريخ 29/12//2018 في المنطقة المذكورة، وهم:ع.ا ( مواليد عام 1997، لبناني)، ع.ا (مواليد عام 1981، لبناني)، ف.م (مواليد 1993 لبناني)، ضبط بحوزتهم اسلحة حربية واسلحة صيد وذخائر ومناظير وعطورات، جميعها مسروقة”.

اضاف البيان: “بالتحقيق معهم، اعترفوا بالدخول الى العديد من المنازل بواسطة الكسر والخلع وسرقة محتوياتها، وان بعض هذه المسروقات تم بيعها الى اشخاص لقاء مبالغ مالية، فتم تحديد هوية هؤلاء الاشخاص وتوقيفهم ايضا وضبط المسروقات. واحيلوا مع المضبوطات الى مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق معهم بناء لاشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام