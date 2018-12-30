ايران تجدد الولاء للثورة الإسلامية.. والعميد سلامي يؤكد أن الشعب قادر على وأد أي تهديد

انطلقت صباح الاحد مسيرات في طهران والمدن الايرانية الأخرى بمناسبة ذكرى تجديد الولاء للثورة الإسلامية، والقضاء على الفتنة وأحداث الشغب التي شهدتها البلاد عقب الانتخابات الرئاسية عام 2009. وشارك حشد غفير من اهالي طهران في مراسم إحياء هذه الذكرى التي اقيمت في ساحة الامام الحسين عليه السلام وسط العاصمة وكذلك المدن الاخرى.

وفي كلمة له خلال التجمع الذي اقيم في العاصمة طهران، أشار نائب قائد حرس الثورة الإسلامية العميد حسن سلامي إلى أن “مؤامرات الأعداء ضد ايران، لم تتوقف ابداً”، مشدداً بالقول، “لكن الشعب الايراني قادر على وأد أي تهديد ضد البلاد”. كما أضاف سلامي أنه “لقد أنفق الأعداء مليارات الدولارات في المنطقة ولكنهم في نهاية المطاف انسحبوا منها”. وتابع قائلاً إن “تأثير الحظر الاقتصادي يتضاءل تدريجياً وأن ايران باتت أقوى واكثر أمناً من أي وقت مضى”، مؤكداً أن “الأعداء بدأوا يفقدون الأمل في نجاح مؤامراتهم”.

المصدر: موقع قناة العالم