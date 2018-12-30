مقتل 9 أشخاص في أعمال عنف أثناء إجراء الانتخابات البرلمانية في بنغلادش

قُتل 9 أشخاص على الأقل في بنغلادش، إثر اشتباكات وحرائق بالتزامن مع إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد. ونقلت صحيفة “بروثوم آلو” البنغالية الأحد “قُتل 9 أشخاص على الأقل؛ في أنحاء متفرقة من البلاد حتى الظهيرة، إثر أعمال عنف وحرائق أمام مراكز الاقتراع في الانتخابات البرلمانية”. ولفتت الصحيفة إلى أن “أحد قادة المعارضة من الحزب القومي البنغالي، يدعى باتششو مياه ويبلغ من العمر 55 عاما، قُتل إثر تعرضه للاعتداء من قبل عدد من الأشخاص يرتدون خوذات، انهالوا عليه بالضرب بواسطة مضرب هوكي”، متابعة “قُتل شاب آخر في قرية راجغور بعدما أطلق مجهولون النار عليه”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية