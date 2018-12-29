محمد علي الحوثي: استمرار الحصار جريمة مركبة في ظل تواجد الأمم المتحدة بميناء الحديدة

اعتبر رئيس “اللجنة الثورية العليا” في اليمن محمد علي الحوثي أن “استمرار الحصار على الشعب اليمني جريمة مركبة خصوصا ظل تواجد الأمم المتحدة في ميناء الحديدة”.

وقال الحوثي في حديث له السبت إن “تسلم قوات خفر السواحل ميناء الحديدة بحضور الفريق الأممي أهم خطوة تفقد دول العدوان أي مبرر لعرقلة الاتفاق”.

وأشار الحوثي إلى أن “تنفيذ الاتفاق في ميناء الحديدة إنجاز يدلل على المصداقية والانسجام بين القيادات السياسية والعسكرية التي لم تتردد للحظة في اتخاذ القرار الذي يخدم الشعب”.

وأكدر الحوثي أن “تواجد الامم المتحدة اليوم في ميناء الحديدة من قبل جنرالها المكلف يؤكد ان ما قيل من تهريب السلاح وغيره هي مزاعم و مبررات واشاعات سوقها العدوان الأمريكي السعودي الاماراتي وحلفائه ضد ميناء الحديدة المدني”.

المصدر: موقع انصار الله