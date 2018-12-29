طقس نهاية الاسبوع: امطار متفرقة غزيرة احياناً وثلوج على الجبال – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2018 - 09:50

طقس نهاية الاسبوع: امطار متفرقة غزيرة احياناً وثلوج على الجبال

منذ 28 mins 29 December، 2018
الطقس في لبنان
لبنان

لا يزال طقس متقلب يسيطر الحوض الشرقيّ للمتوسّط خلال الأيام القادمة. وتوقعت مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس في لبنان:
السبت:       غائما جزئياً الى غائم أحياناً دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة ، تتساقط أمطار خفيفة متفرّقة أحياناً ومن المتوقع ان تشتدّ خلال الليل ، تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٣٠٠متر وما فوق.
الأحد:       غائما جزئيّاً إلى غائم أحياناً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وأمطار متفرّقة تكون غزيرة أحياناً وتتساقط الثلوج على ارتفاع ١٤٠٠متر وما فوق.
الإثنين:       غائما جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وأمطار خفيفة متفرّقة أحياناً وثلوج على ١٥٠٠ متر وما فوق، تنحسر الأمطار خلال الليل.

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المصدر: مصلحة الارصاد الجوية

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