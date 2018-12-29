طقس نهاية الاسبوع: امطار متفرقة غزيرة احياناً وثلوج على الجبال

لا يزال طقس متقلب يسيطر الحوض الشرقيّ للمتوسّط خلال الأيام القادمة. وتوقعت مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس في لبنان:

السبت: غائما جزئياً الى غائم أحياناً دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة ، تتساقط أمطار خفيفة متفرّقة أحياناً ومن المتوقع ان تشتدّ خلال الليل ، تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٣٠٠متر وما فوق.

الأحد: غائما جزئيّاً إلى غائم أحياناً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وأمطار متفرّقة تكون غزيرة أحياناً وتتساقط الثلوج على ارتفاع ١٤٠٠متر وما فوق.

الإثنين: غائما جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وأمطار خفيفة متفرّقة أحياناً وثلوج على ١٥٠٠ متر وما فوق، تنحسر الأمطار خلال الليل.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية