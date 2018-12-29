أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم السبت 29-12-2018

النهار

دفتر شروط جديد للولادة الحكومية

الاخبار

الحريري وجنبلاط وجعجع على قائمة «تمويل الإرهاب» في دمشق

حكومة 2019 تنتظر الرأس التي ستتكسّر؟

المستقبل

اتصالات مفتوحة «لرأب الصدع» على خط «بعبدا – حزب الله».. ودورة مشاورات جديدة مطلع العام

«رسائل» عون أدت مفعولها.. واحتجاب باسيل «لامتصاص الصدمة»

اللواء

ترحيل الأزمة إلى العام الجديد وسط محاولات لترميم المبادرة الرئاسية

الجمهورية

الحكومة أسيرة العناد السياسي

الحقائب مستعصية .. إبراهيم ينتظر.. و”التــشاوري”: من يتنازل؟

الديار

محاولة جديدة لإنعاش مبادرة عون… ولقاء بين باسيل وابراهيم

اللقاء التشاوري يتريث بالتسمية الثانية… و«الثلث المعطل» مفتاح الحل

البناء

قمة لرؤساء دول «أستانة» أول العام… ومؤتمر للمانحين… والسعودية نحو فتح سفارتها في دمشق

الجيش السوري ينسف الرهانات الأميركية التركية ويدخل منبج

السفير الإماراتي يعلن الضوء الأخضر الخليجي لتشكيل الحكومة؟

المصدر: صحف