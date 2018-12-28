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December 28 2018 - 14:28

لافروف يؤكد على ضرورة احترام سيادة سوريا وحل مشكلة اللاجئين ومخيم الركبان

منذ 1 ساعة 28 December، 2018
سيرغي لافروف
أخبار دولية - روسيا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة، أنه ناقش مع وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الوضع في سوريا وضرورة احترام سيادتها، وكذلك الوضع حول مخيم “الركبان” واللاجئين السوريين في الأردن. وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، “ناقشنا مع وزير الخارجية الأردني الأوضاع والتسوية في سوريا وضرورة احترام سيادتها. وحل مشكلة مخيم الركبان لأن الموجودين فيه لا يستطيعون الحصول على المساعدات الإنسانية”.

وأضاف الوزير الروسي “أن حل مشكلة اللاجئين تحتاج إلى جهود كبيرة للمجتمع الدولي، وأن وجود اللاجئين السوريين يقلق الأردن وعددهم 670 ألف”. هذا وعقد في وقت سابق من اليوم في موسكو، لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأردني، وهو السادس بينهما خلال هذه السنة، الأمر الذي يدل على كثافة التنسيق بين روسيا والأردن. وتركز النقاش في الاجتماع على قضايا الشرق الأوسط، وعلى وجه الخصوص، الأوضاع في سوريا، بالإضافة إلى ما يُسمى “التسوية الفلسطينية- الإسرائيلية” وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية

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