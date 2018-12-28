موسى: العلاقة بين بري وباسيل جيدة

دعا النائب ميشال موسى، في حديث الى اذاعة “صوت لبنان “، الى “إعادة خطوط التواصل والمشاورات بين الأطراف، لإيجاد الحل المناسب لتشكيل الحكومة”. ورأى موسى “صعوبة في إعادة توزيع الحقائب بين الأطراف، بعد الاتفاق على تثبيتها في المرحلة السابقة”، معتبرا أن “أي تعديل سيدخلنا في نفق طويل، فيما الحاجة اليوم الى الإسراع في تشكيل الحكومة”، لافتا إلى أن “المطلوب اليوم هو حل عقدة توزير اللقاء التشاوري”. وأوضح أن “العلاقة السياسية بين رئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل جيدة”، لافتا الى ان “الهدف اليوم هو تشكيل حكومة تواكب التغييرات التي تشهدها المنطقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام