اعتقال مواطنة روسية في فنلندا بطلب من الولايات المتحدة

أكد القسم القنصلي بالسفارة الروسية في هلسنكي أن سلطات فنلندا اعتقلت مواطنة روسية بطلب من السلطات الأمريكية.

وجاء في بيان للسفارة الروسية أن حرس الحدود الفنلندي قام يوم 15 ديسمبر الجاري بتوقيف المواطنة الروسية من مواليد عام 1988، المدعوة تيرادا ميرا (أوكسانا فوفك قبل عام 2017) بمطار مدينة فانتا الفنلندية، وهي كانت في طريقها من سان بطرسبورغ إلى إسبانيا.

وأبلغت السلطات الفنلندية الجانب الروسي باعتقال المواطنة، مشيرا إلى أن الاعتقال تم بناء على مذكرة الانتربول وبطلب من السلطات الأمريكية.

وزار موظف القنصلية المواطنة في السجن بمدينة فانتا يوم 17 ديسمبر، وأبلغته المواطنة بأن السلطات الأمريكية تتهمها بانتهاك القوانين المتعلقة بمحاربة الاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال في الفترة من 2013 إلى 2016. وتنكر المواطنة الروسية التهم الموجهة إليها.

ومن المتوقع أن تبت السلطات الفنلندية في مسألة تسليمها للولايات المتحدة في وقت لاحق.

المصدر: وكالات