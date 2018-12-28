لندن تبدي قلقها من تزايد محاولات مهاجرين عبور المانش

قالت وزيرة الهجرة البريطانية كارولين نوكس إن تزايد محاولات عبور المانش من مهاجرين غير شرعيين يشكل “مصدر قلق شديد”، في وقت تم انقاذ 34 مهاجرا إضافيا الخميس.

وتمكن تسعة مهاجرين من الوصول في زورق مطاطي بمحرك، الى شاطىء ساندغيت في منطقة كنت حيث تم اعتراضهم ليل الاربعاء الخميس، وضمت المجموعة خمسة رجال وامرأة اضافة الى ثلاثة قاصرين.

وقال مات كريتندن مسؤول محطة الانقاذ في بحر ليتلستون “تمكنت مروحيتنا للانقاذ من التعرف على الاشخاص على الشاطىء وأدركنا حينها أنهم احياء، وتولت الشرطة الأمر”.

واعترضت سفينة دورية فرنسية 11 آخرين كان خمسة منهم يعانون هبوطا في حرارة الجسم، ليلا قبالة كالي شمال فرنسا، ذلك بعدما رصدت سفن تجارية مركبهم.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية