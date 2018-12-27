لبنان: 3 قرارات إتهامية على خلفية إرهابية

أصدر “قاضي التحقيق العسكري” في لبنان فادي صوان “ثلاثة قرارات إتهامية في جرائم إرهابية وقتل ومحاولة قتل ومراقبة القوى الأمنية وأحال المتهمين أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة”، بحسب ما افادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة “اتهم في القرار الأول السوري أحمد محمد البركات بجرم الإنتماء الى الجيش السوري الحر والقتال في منطقة القصير ضد الجيش العربي السوري وقتل ومحاولة القتل عمدا، وذلك سندا الى المواد 335 و549 و549/201 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958 والمادة 72 أسلحة”.

وتابعت الوكالة “في القرار الثاني، اتهم اللبناني محمد منير سليمان بجرم الإنتماء الى تنظيم داعش والمشاركة في معركة عبرا في العام 2013 وقتل ومحاولة قتل ومراقبة تحركات القوى الأمنية سندا الى المواد المذكورة أعلاه إضافة الى المادة 157 قضاء عسكري”.

ولفتت الوكالة الى ان “القاضي صوان اتهم في القرار الثالث محمد عبد الباسط شروف وستة من رفاقه (سوريو الجنسية) بجرم التدخل في أعمال إرهابية من خلال تأمين ذخائر حربية وتهريبها الى سوريا سندا الى المواد الواردة أعلاه معطوفة على المادة 219 عقوبات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام