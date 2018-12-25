ظريف: اوروبا غير مستعدة لتحمّل مسؤولياتها في الاتفاق النووي

اعرب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف عن اسفه لان اوروبا غير مستعدة لتحمّل مسؤولياتها في الاتفاق النووي.

وقال ظريف، في تصريح لصحيفة خراسان، ان هذا الامر يؤدي ان لايستفيد الاوروبيون بشكل كامل من التطورات الدولية فيما كان بامكانهم الاستفادة مع الآخرين.

واضاف ان اوروبا تضررت جراء تباطؤها في فتح قناة التبادل المالي مع ايران (SPV).

وتابع ان اوروبا تعد احدى خياراتنا لكنها ليست الوحيدة، اذ نوطد علاقات مع مختلف بلدان العالم وبالتأكيد تعد بلدان الجوار ذات اولوية اكبر من اوروبا.

واوضح ان علاقاتنا وطيدة مع روسيا وتركيا والعراق وبلدان الجوار الاخرى كما ان علاقاتنا مع الصين تكتسب اهمية اكبر من اوروبا على صعيدي الثقة والحجم.

واعتبر ان الاوروبيين كانت لديهم فرصة اكثر جدية في ايران الا انهم ضيعوها بسبب التقاعس والانفعال امام اميركا او بسبب عدم التنسيق الداخلي او الانتهازية حيث ارادوا الاستفادة من المصالح وفي ذات الوقت عدم الوفاء بالتزاماتهم.

المصدر: وكالة فارس