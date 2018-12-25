وزير الخارجية التركي : مصممون على دخول شرق الفرات بسوريا في أسرع وقت

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الثلاثاء، أن بلاده عازمة على دخول شرق الفرات بشمال سوريا في أقرب وقت ممكن.

وبحسب “سي إن إن ترك”، قال تشاووش أوغلو في لقاءه مع ممثلي وسائل الإعلام التركية، ” مصممون على دخول شرق الفرات بأسرع وقت.. فإذ قلنا إننا سندخل إلى سوريا فهذا يعني أننا سندخل”.

وتابع “لا ينبغي أن يخدم انسحاب القوات الأميركية من سوريا وحدات حماية الشعب الكردية، وسننسق مع واشنطن عملية انسحاب قواتها من سوريا”.

وأوضح تشاووش أوغلو أن تركيا تراهن على الحل السياسي للأزمة السورية، قائلا “نعمل من أجل الحل السياسي في سوريا، والمباحثات متواصلة بشأن بعض الأسماء في اللجنة الدستورية السورية”.

المصدر: سبوتنيك