الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة مقاتلة بدون طيار للعدوان في صعدة

أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية، اليوم الأحد، طائرة مقاتلة بدون طيار تابعة للعدوان السعودي الأمريكي في أجواء محافظة صعدة.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة أن الطائرة بدون الطيار المقاتلة هي من نوع “سي إيتش فور” “CH4″، وتم اسقاطها بصاروخ أرض جو.

وطائرة الدرون “سي إتش فور” المتطورة صينية الصنع ويمكنها أن تحمل 4 صواريخ من نوع AR-1 على ارتفاع 7200 متر، كما أن النسخة المطورة CH- 4 تصل حمولتها إلى 400 كيلو غرام، ولها القدرة على حمل مجموعة متنوعة من الذخائر.

والطائرة لها قدرة على إطلاق الذخيرة مع خمسة أنواع من الذخائر بما في ذلك القنبلة العنقودية زنة 50 كيلو غرام، وقنبلة terminal-sensitive projectile زنة 50 كيلو غرام والقنبلة الموجهة بالقمر الصناعي زنة 50 كيلو غرام، والقنبلة الموجهة بالليزر زنة 100 كيلو غرام والقنبلة الانزلاقية الموجهة بالقمر الصناعي زنة 100 كيلو غرام.

المصدر: المسيرة