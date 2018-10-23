النهار‎:

علّق مُتابع لملف التأليف على أن الوزير رياشي كان يفاوض على رأسه عندما طلبت “القوّات” مقعدين مارونيّين وآخرين أرثوذكسيّين ‏من دون الكاثوليكي‎.

علم أن فتوراً يسود علاقة مرجع حكومي بمرجعيّة وسطيّة على خلفيّة حصر اللائحة المتضمّنة بعض الأسماء للوزير الدرزي الثالث، ‏برئيس الجمهوريّة وحده ممّا أدّى إلى عتب شديد‎.

البناء‎:

كواليس‎

رأت مصادر أردنية بوقف عمّان لصيغ تأجير أراض أردينة لـ”إسرائيل” وفقاً لاتفاق وادي عربة علامة على درجة النهوض الوطني ‏الأردني من جهة على خلفية ما يجري في المنطقة، ومن جهة مقابلة علامة على قراءة الحكم الأردني لتراجع مكانة “إسرائيل” ‏وقدرتها على الفعل في أحداث المنطقة في ضوء التطورات السورية، ودعت المصادر إلى ترقب تحوّلات سياسية أردنية نحو سورية ‏ليس فتح معبر نصيب إلا إشارتها الأولى‎…‎

اللواء‎:

يقول نائب حزبي أن التبديل الذي حصل في بعض الحقائب، هدفه الإيقاع بين حزبين حليفين.. وهذا لن يحصل‎.

تسبق التطمينات القلق الذي تبديه قيادات معنية بتأليف الحكومة، منعاً للانزلاق في متاهات خاطئة‎.

لدى مسؤول كبير اقتناع شبه تام بأن حزباً نافذاً لا يضع عراقيل بوجه تأليف الحكومة‎!‎

المستقبل‎:

يقال إنّ مراقبين لعملية تأليف الحكومة استغربوا الحديث المستجدّ في الإعلام عن “كتلة نيابية سنّية” من خارج تيار “المستقبل” ‏خصوصاً وأن أعضاء ما يطلق عليه “كتلة” كانوا قد شاركوا في استشارات التأليف إما منفردين أو ضمن كتل نيابية أخرى‎.‎

الجمهورية:

إستفسر مسؤول عربي مرجعاً لبنانياً حول تطورات تأليف الحكومة في لبنان فأجابه :”إذا إنت ‏بتعرف شو عم يصير عِنّا أنا بعرف‎”.‎

قبل الإنتهاء من محاصصة الحقائب في الحكومة العتيدة إمتد التنافس إلى الأسماء خصوصاً ‏التي رُفعت فيتوات ضدّها حتى أن البعض يُبدي رأيه بوزراء غيره‎.‎

يدور خلاف حاد بين أحد النواب ومرجعيته السياسية على خلفية مواقف أدلى بها حيال ‏قضية حساسة إعتبرتها المرجعية مسيئة بحق حزب حليف‎