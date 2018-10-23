النهار:
علّق مُتابع لملف التأليف على أن الوزير رياشي كان يفاوض على رأسه عندما طلبت “القوّات” مقعدين مارونيّين وآخرين أرثوذكسيّين من دون الكاثوليكي.
علم أن فتوراً يسود علاقة مرجع حكومي بمرجعيّة وسطيّة على خلفيّة حصر اللائحة المتضمّنة بعض الأسماء للوزير الدرزي الثالث، برئيس الجمهوريّة وحده ممّا أدّى إلى عتب شديد.
البناء:
كواليس
رأت مصادر أردنية بوقف عمّان لصيغ تأجير أراض أردينة لـ”إسرائيل” وفقاً لاتفاق وادي عربة علامة على درجة النهوض الوطني الأردني من جهة على خلفية ما يجري في المنطقة، ومن جهة مقابلة علامة على قراءة الحكم الأردني لتراجع مكانة “إسرائيل” وقدرتها على الفعل في أحداث المنطقة في ضوء التطورات السورية، ودعت المصادر إلى ترقب تحوّلات سياسية أردنية نحو سورية ليس فتح معبر نصيب إلا إشارتها الأولى…
اللواء:
يقول نائب حزبي أن التبديل الذي حصل في بعض الحقائب، هدفه الإيقاع بين حزبين حليفين.. وهذا لن يحصل.
تسبق التطمينات القلق الذي تبديه قيادات معنية بتأليف الحكومة، منعاً للانزلاق في متاهات خاطئة.
لدى مسؤول كبير اقتناع شبه تام بأن حزباً نافذاً لا يضع عراقيل بوجه تأليف الحكومة!
المستقبل:
يقال إنّ مراقبين لعملية تأليف الحكومة استغربوا الحديث المستجدّ في الإعلام عن “كتلة نيابية سنّية” من خارج تيار “المستقبل” خصوصاً وأن أعضاء ما يطلق عليه “كتلة” كانوا قد شاركوا في استشارات التأليف إما منفردين أو ضمن كتل نيابية أخرى.
الجمهورية:
إستفسر مسؤول عربي مرجعاً لبنانياً حول تطورات تأليف الحكومة في لبنان فأجابه :”إذا إنت بتعرف شو عم يصير عِنّا أنا بعرف”.
قبل الإنتهاء من محاصصة الحقائب في الحكومة العتيدة إمتد التنافس إلى الأسماء خصوصاً التي رُفعت فيتوات ضدّها حتى أن البعض يُبدي رأيه بوزراء غيره.
يدور خلاف حاد بين أحد النواب ومرجعيته السياسية على خلفية مواقف أدلى بها حيال قضية حساسة إعتبرتها المرجعية مسيئة بحق حزب حليف
المصدر: الوكالة الوطنية