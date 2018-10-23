أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، الاثنين، أن المحكمة العليا أكدت حكم الإعدام الصادر عن المحكمة الابتدائية بحق وحيد مظلومين ومحمد إسماعيل قاسمي بتهمة الفساد الاقتصادي.

وقال النائب الأول لرئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، أثناء مؤتمر صحفي، إن البت في ملفات الفساد الاقتصادي “مستمر بسرعة ودقة وحزم”، مشيرا إلى أن البت في ملف هذين “المفسدين” استغرق 43 يوما.

ولقبت وسائل إعلام محلية قاسمي بـ”سلطان المال”، بعدما اعتقل لاختزانه طنين من قطع النقود الذهبية، في محاولة للتلاعب بالعملة الوطنية.

المصدر: وكالة مهر