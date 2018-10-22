نجحت فرق الإنقاذ في إخراج رجل من ولاية أريزونا الأمريكية من حفرة عميقة سقط فيها بعد أن قضى يومين بين الثعابين.

ووفقا لـ”بي بي سي”، قام الرجل بقتل ثلاثة ثعابين بينما كان ينتظر المساعدة، حسبما أكد فريق الإنقاذ.

واتجه جون واديل صاحب الـ62 عاما، إلى منجم ذهب عمقه 30 مترا قبل أن ينقطع الحبل الذي يستخدمه.

وكسرت ساقا واديل، وتمكن من البقاء على قيد الحياة لمدة 48 ساعة بدون طعام أو شراب، كما قال مسؤولون، قبل أن يستغرق فريق الإنقاذ ست ساعات لإخراجه من المنجم.

وتم إنقاذ واديل عن طريق صديقه الذي كان قد أخبره قبل التوجه إلى المنجم، أن يأتي له في حال التأخر عن العودة.

يذكر أن هناك 13 نوعا من الثعابين في أريزونا، وفقا لما صرح به مسؤولون في دائرة الحياة البرية بالولاية، بينها نوع سام ويمكن أن يقتل شخصا بالغا بلدغة واحدة.

المصدر: سبوتنيك