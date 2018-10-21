حذر المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” طاهر النونو “الاحتلال الاسرائيلي من أنه إذا ارتكب حماقة ضد غزة فإنه سيجد المقاومة في وجهه”.

وقال النونو في حديث له الاحد إن “وزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل سيزور غزة قريبا في ظل توافق كبير في الآراء بين الجانبين”.

ولفت النونو الى ان “زيارات حماس للقاهرة لا ولن تنقطع لأن هذه علاقة وهناك تشاور دائم وحاجة مستمرة له فيما بيننا وبين الأشقاء المصريين في كل المتغيرات التي يمكن أن تطرأ”.

وعن مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار الشعبية، أكد النونو “أنها بدأت جماهيرية شعبية وستتواصل بهذا النهج والأسلوب”.

المصدر: فلسطين اليوم