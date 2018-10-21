ترامب يؤكد أن بلاده ستنسحب من معاهدة نووية مع روسيا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2018 - 02:34
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الرئيس نبيه بري ردا على سؤال عن تشكيل الحكومة: "بعدو الفول خارج المكيول" والعلم عند الله
النائب العام السعودي: شجار حصل بين خاشقجي واشخاص في القنصلية واشتباك بالأيدي حصل بينهم ما أدى إلى وفاته
النائب العام السعودي: التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية وعددهم ثمانية عشر شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: التفسيرات المعطاة بشأن ما حدث في القنصلية السعودية باسطنبول ليست كافية
مقررة الامم المتحدة: نحن بحاجة الى تحقيق جدير بالثقة ونزيه وشفاف لتحديد قتلة خاشقجي والعقل المدبر
رئيس الوزراء الهولندي: ما زال الكثير غامضا حول قضية خاشقجي ونأمل ان تتضح كل الحقائق بأسرع وقت ممكن
رئيس وزراء الدانمارك: واضح مثل عين الشمس انه لم يتم الافصاح عن كل تفاصيل مقتل خاشقجي
وزير الخارجية الفرنسي: باريس تطالب بتحقيق شامل بشأن مقتل خاشقجي والكثير من النقاط ما تزال من دون أجوبة
الاحتلال الصهيوني يعتقل محافظ القدس عدنان غيث ويختطفه من سيارته في حي بيت حنينا في المدينة المحتلة
مصدر عسكري يمني: عملية مشتركة للقوة الصاروخية وسلاح الجو المسيّر تستهدف قيادة قوات العدوان في الساحل الغربي
وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية تصد محاولة تقدم لقوى العدوان السعودي الامريكي باتجاه منطقة الصوح قبالة نجران
مصدر عسكري يمني: الجيش واللجان يستهدفون تجمعا لقوى العدوان السعودي الأمريكي في محافظة حجة بصاروخ "زلزال1"
سانا: 62 مدنيّاً قضوا جراء عدوان نفَّذه طيران التحالف الاميركي على قريتي السوسة والبو بدران في ريف دير الزور
الخارجية السورية: دمشق تطالب مجلس الامن بتحمل مسؤولياته ومنع اعتداءات التحالف الامريكي واجراء تحقيق دولي مستقل
وكالة إيسنا الإيرانية: 110 شركات أوروبيّة ستواصل التعاون في تنفيذ المشاريع النفطية خلال فترة العقوبات الامريكية
وزير الداخلية الإيطالي: تم إرسال الشرطة للقيام بدوريات على الحدود مع فرنسا لمنع دخول مهاجرين تريد فرنسا طردهم
إصابة 10 عناصر من الشرطة الإسبانية خلال تصديهم لمحاولة هروب من مركز يؤوي مهاجرين في مدريد
رويترز: مقتل وجرح أكثر من 100 شخص جراء تفجير انتحاري استهدف العاصمة الأفغانية كابول
ترامب يؤكد أن بلاده ستنسحب من معاهدة نووية مع روسيا
منذ 3 ساعة
20 October، 2018
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