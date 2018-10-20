أعلن رئيس وزراء ولاية بنجاب شمال الهند، أماريندر سينغ، أن 59 شخصا قتلوا و57 آخرين أصيبوا بجروح جراء دهس قطار حشدا من المحتفلين بضواحي مدينة أمريتسار بالولاية.

ورفض سينغ في حديثه أمام الصحفيين، اليوم السبت، التعليق على الأسباب المحتملة للحادث، مشيرا إلى أن التحقيق الرسمي في ملابساته يجري ويجب أن ينتهي خلال الأسابيع الـ4 المقبلة.

ووقع الحادث المأساوي، أمس الجمعة، جراء اصطدام القطار الذي كان يتحرك بسرعة عالية بحشد كبير من الناس ضم 500 إلى 700 شخص اجتمعوا قرب رصيف المحطة للمشاركة في حفل ديني.

المصدر: رويترز