أفاد الأسطول السابع للقوات البحرية الأمريكية بتحطم مروحية من طراز “سيكورسكي MH-60 Seahawk” بعد سقوطها على سطح حاملة الطائرات “رونالد ريغان” في بحر الفلبين، وذلك بعد محاولة إقلاعها.

وجاء في بيان صدر عن الأسطول، اليوم الجمعة: “سقطت مروحية “سيكورسكي MH-60 Seahawk” التابعة للقوات البحرية الأمريكية على سطح الإقلاع لحاملة الطائرات “USS Ronald Reagan” فورا بعد إقلاعها. ووقع الحادث في الساعة 9:00 تقريبا صباح الـ19 من أكتوبر الجاري”.

وأضاف أن الحادث أدى إلى وقوع إصابات، دون ذكر عدد المتضررين. وتابع أن بعضهم يحتاج إلى إجلاء طبي، مؤكدا في الوقت ذاته أن لا شيء يهدد حياتهم.

المصدر: وكالات