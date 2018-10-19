أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 19-10-2018
النهار
الولادة في أي لحظة بعد “تسوية العدل”
الاخبار
الحكومة خلال يومين؟
التأليف على إيقاع التيار الوطني الحر: القوات ترضى بالحد الأدنى
المستقبل
«المستقبل» يتصدى للضغوط الأمنية والحزبية على القضاء: لن نسكت عن تحريف العدالة
الحكومة «قاب قوسين»: 72 ساعة حاسمة
اللواء
التفاهم التأليفي صامد.. وإعداد ملفّات الوزراء الجدد
بعبدا والتيار الحُرّ ينفيان الرغبة باستبعاد «القوات» وفرنجية لا يرى نجاحاً للعهد
الديار
حسين خليل يبلغ الحريري : حزب الله مصرعلى تمثيل «السنة» المستقلين
الرئيس المكلف لن يشكل دون «القوات» وحقيبة «العدل» عالقة في بعبدا
الجمهورية
مجموعة الدعم: لحكومة متوازنة
التأليف ينتظر لقاء رئاسيا ثالثيا … والتشكيلة دخلت اللمسات الأخيرة
البناء
سنّة 8 آذار والعدل والأشغال عقد التشكيل… و«القومي»: بدوننا لا تكون حكومة وحدة وطنية
فرنجية: أثق بحلفائي… ولا أساوم على خياراتي… والمصالحة مع القوات رغم الخلاف
المصدر: صحف