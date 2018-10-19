أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 19-10-2018

النهار

الولادة في أي لحظة بعد “تسوية العدل”

الاخبار

الحكومة خلال يومين؟

التأليف على إيقاع التيار الوطني الحر: القوات ترضى بالحد الأدنى

المستقبل

«المستقبل» يتصدى للضغوط الأمنية والحزبية على القضاء: لن نسكت عن تحريف العدالة

الحكومة «قاب قوسين»: 72 ساعة حاسمة

اللواء

التفاهم التأليفي صامد.. وإعداد ملفّات الوزراء الجدد

بعبدا والتيار الحُرّ ينفيان الرغبة باستبعاد «القوات» وفرنجية لا يرى نجاحاً للعهد

الديار

حسين خليل يبلغ الحريري : حزب الله مصرعلى تمثيل «السنة» المستقلين

الرئيس المكلف لن يشكل دون «القوات» وحقيبة «العدل» عالقة في بعبدا

الجمهورية

مجموعة الدعم: لحكومة متوازنة

التأليف ينتظر لقاء رئاسيا ثالثيا … والتشكيلة دخلت اللمسات الأخيرة

البناء

سنّة 8 آذار والعدل والأشغال عقد التشكيل… و«القومي»: بدوننا لا تكون حكومة وحدة وطنية

فرنجية: أثق بحلفائي… ولا أساوم على خياراتي… والمصالحة مع القوات رغم الخلاف

المصدر: صحف