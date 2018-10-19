أعربت الحكومة البريطانية عن قلقها إزاء اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا أوائل الشهر الجاري، وشددت على ضرورة محاسبة من يقف وراء ذلك.

ورحّب المتحدث باسم الحكومة البريطانية للصحفيين اليوم بالتعاون التركي السعودي في التحقيق باختفاء خاشقجي، مؤكدا أن لندن تنتظر من المملكة السعودية إجراء تحقيق ذي مصداقية شفاف وسريع في القضية.

وأكد المتحدث أن وزير التجارة البريطاني ليام فوكس قرر على خلفية اختفاء خاشقجي الامتناع عن المشاركة في منتدى “مستقبل الاستثمار” المعروف بـ “دافوس الصحراء” والمقرر تنظيمه في السعودية الأسبوع المقبل، خلفا لبعض زملائه الغربيين.

المصدر: وكالات