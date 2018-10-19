قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إن بلاده علقت الزيارات السياسية إلى السعودية، وذلك بالتنسيق مع ألمانيا وبريطانيا وهولندا.

وأعلن الرئيس الفرنسي في حديثه للصحفيين بعد قمة القادة الأوربيين في بروكسل، أنه ينتظر “توضيحات” حول اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بحسب ما نقلته وكالة “بلومبرغ”.

وصرح ماكرون “في ظل الظروف الحالية قررنا تعليق بعض الزيارات، السياسية منها”. وأضاف الرئيس الفرنسي أن زيارة وزير المالية برونو لو مير إلى المملكة لحضور المنتدى الاقتصادي الأسبوع المقبل لن تمضي قدما الآن، مشيرا إلى أن القرار لن يؤثر على زيارات الأفراد أو رجال الأعمال.

هذا وأفاد بأنه ناقش القرار مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وانضمت فرنسا إلى عدد من البلدان والشركات التي قالت إنها ستقاطع الحدث الاقتصادي السعودي وسط تقارير تفيد بأن الصحفي خاشقجي، الذي اتخذ من الولايات المتحدة منفى اختياريا له، استدرج لفخ وقتل بداخل القنصلية في اسطنبول من قبل عملاء سعوديين.

وقال ماكرون الذي زار السعودية العام الماضي، إن وقائع اختفاء خاشقجي “مقلقة للغاية”.

وعندما سئل عن مصير ولي العهد محمد بن سلمان وموقعه في البلاط الملكي، قال ماكرون “ليس لي أن أعلق على الأوضاع السياسية الداخلية لأي بلد آخر، ولا الجوانب النفسية أو الأمنية بداخلها”.

المصدر: وكالات