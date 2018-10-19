أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية رفع قيمة المكافأة التي ستقدمها الولايات المتحدة مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال زعيم تنظيم “القاعدة في جزيرة العرب”، قاسم الريمي، إلى 10 ملايين دولار.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، الخميس، أن برنامجه المعنون “المكافآت من أجل العدالة” قرر رفع قيمة المكافأة مقابل “معلومات ستؤدي إلى التعرف على زعيم القاعدة في جزيرة العرب، قاسم الريمي، وتحديد مكانه، واعتقاله أو إصدار حكم في حقه، من 5 ملايين إلى 10 ملايين دولار”.

وتم إدراج الريمي على “قائمة الإرهاب” الأمريكية في أيار/مايو 2010، مع تجميد أرصدته المصرفية داخل الولايات المتحدة وفرض حظر على أي تعاملات مالية معه على شخصيات وشركات أمريكية.

وكانت قناة NBC الأمريكية أفادت سابقا بأن الريمي كان هدفا لهجوم شنه فريق من القوات الخاصة الأمريكية على مقر تنظيم “القاعدة في جزيرة العرب” باليمن، في كانون الاول/يناير 2017.

وبحسب القناة، فقد تلقى الفريق أمرا سريا بإلقاء القبض على الريمي أو القضاء عليه، لكن اسمه لم يُذكر بين أسماء 14 إرهابيا، بينهم قياديون في التنظيم وأعوانهم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتلهم جراء العملية.

المصدر: وكالات