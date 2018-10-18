أعلنت وزارة الداخلية التونسية مقتل 5 أشخاص وفقدان 2 آخرين نتيجة سوء الأحوال الجوية التي تشهدها تونس منذ أمس.

وتأتي الأمطار الغزيرة بعد شهر من عواصف مطرية أودت كذلك بحياة 5 أشخاص على الأقل في مناطق الوطن القبلي شمال شرق البلاد.

وقتل شخصان في ولاية الكاف شمال غرب البلاد وآخر في مدينة قرمبالية شمال شرق، حسبما أبلغ المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية سفيان الزعق “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وغرق طفل يبلغ من العمر ست سنوات في منطقة سيدي بوزيد وجرفت سيول رجلا في الأربعين من عمره في ولاية القصرين المجاورة.

وأفاد الزعق عن فقدان شخصين منذ يوم أمس أحدهما في القصرين والآخر في زغوان.

المصدر: الوكالة الفرنسية