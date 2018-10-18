أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في سجون العدو الاسرائيلي الخميس أن “الأسير خضر عدنان محمد موسى (40 عاما) من بلدة عرابة قضاء جنين يواصل اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 47 على التوالي رفضا لاعتقاله التعسفي”.

وأشارت الهيئة الى أن “الأسير يقبع حاليا في عزل معتقل الرملة وأن تدهورا طرأ على حالته الصحية”، وتابعت “هو يشعر بالإنهاك والهُزال الشديد كما يعاني من آلام ودوخة بالرأس”.

وأضافت الهيئة أن “الأسير عدنان منذ بدأه للإضراب يرفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوصات الطبية”، ولفتت الى انه “في المقابل تتعمد إدارة معتقلات الاحتلال التنكيل به من خلال عمليات النقل التعسفي من معتقل إلى آخر بهدف ارهاقه بالإضافة إلى عزله بظروف حياتية وصحية غاية في الصعوبة”.

المصدر: فلسطين اليوم