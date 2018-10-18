تحقق الشرطة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية في صحة تقارير مفادها أن طالبة قدمت قطعا من الحلوى تحتوي على رماد جدتها المتوفاة لزميلاتها وزملائها في المدرسة.

وقالت التقارير إن التلاميذ الذين قدمت لهم الحلوى لم يكونوا يعلمون بمحتوياتها، احيطت السلطات في كاليفورنيا علما بالموضوع من خلال تلاميذ في المدرسة، ولكنها لم تفحص الحلوى للتحقق من صحته إلى الآن.

ورفضت مدرسة دا فينشي الثانوية التعليق على الحادث، ولكنها قالت إن المتورطين فيه “يشعرن بالندم.”

وقالت الشرطة إن الحلوى المعفرة بالرماد قدمت إلى 9 تلاميذ في المدرسة، ولكنها أضافت بأنها لا تعلم عدد المتورطين في توزيعها.

وقال أحد التلاميذ لقناة FOX 40 التلفزيونية المحلية إن احدى التلميذات أخبرت زملاءها بأن قطع الحلوى التي قدمتها لهم قبل أسبوعين كانت تحتوي على رماد جدتها.

وقال مدير المدرسة تايلر ميلساب في رسالة وجهها إلى أولياء أمور التلاميذ إنه “لا يوجد أي مخاطر صحية لمدرستنا أو أي من تلاميذنا.”

وقال ضابط الشرطة بول دوروشوف لقناة CBS 13 التلفزيونية إن القضية “غريبة حقا، هذا أمر غير مألوف”، مضيفا أنه يقتضي “إجراء المزيد من البحوث” للتأكد من إمكانية مقاضاة المتورطين والتهم التي يمكن توجيهها إليهم.

المصدر: بي بي سي