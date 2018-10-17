غادر وفد أمني مصري، قطاع غزة، مساء الأربعاء، متوجها إلى القاهرة عبر معبر بيت حانون “إيريز”، بعد زيارة استمرت نحو 24 ساعة، لاستكمال مباحثات التهدئة والمصالحة الفلسطينية مع حركة “حماس”.

وأفادت وكالة الأناضول، بأن الوفد الأمني المصري غادر القطاع، بعد عقده اجتماعا مع قيادة حركة حماس، لاستكمال مباحثات التهدئة والمصالحة الفلسطينية. وضم الوفد مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء أحمد عبد الخالق، وآخرين. ووصل الوفد ظهر أمس الثلاثاء، إلى القطاع. ولم يعلن عن نتائج الزيارة حتى اللحظة، كما لم تصدر بيانات رسمية بخصوص ما جرى خلالها حتى الساعة 17.25 تغ.

وتبحث الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس، منذ نحو شهرين مع السلطات المصرية إمكانية التوصل إلى مصالحة فلسطينية “تهدئة” مع الكيان الإسرائيلي، إلا أنه لم يعلن عن نتائج هذه الجهود حتى الآن.

وفي 3 أكتوبر / تشرين الأول الجاري اختتم وفد من حركة حماس زيارة إلى القاهرة أجرى خلالها على مدار 4 أيام مباحثات مع مسؤولين مصريين حول المصالحة الفلسطينية وجهود التهدئة.

المصدر: وكالة الأناضول