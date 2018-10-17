تولت النيابة العامة الاتحادية في ألمانيا الاربعاء التحقيق في عملية هجوم في محطة قطارات كولونيا واحتجاز رهينة، معلنة التوصل إلى أدلة تدعو للاعتقاد بوجود دافع ارهابي للمنفذ.

وأثار السوري الذي عرف عنه باسم محمد ا.ر. الذعر في محطة القطارات المزدحمة الاثنين بعد ان أضرم النار في مطعم ماكدونالدز ما تسبب بحروق لفتاة تبلغ 14 عاما قبل أن يتوجه إلى صيدلية قريبة ويتخذ موظفة رهينة.

وأعلنت شرطة مدينة كولونيا الألمانية الثلاثاء أن المشتبه به البالغ 55 عاما خضع لجراحة عاجلة ودخل في غيبوبة.

بدورها، أعلنت النيابة العامة الاتحادية في بيان بعد أن تسلمت التحقيق من النيابة العامة المحلية أنه “بناء على ما توفر من معلومات هناك ما يكفي من الأدلة التي تدعو للاشتباه بوجود خلفية تشدد لهذا العمل”.

وتتولى النيابة العامة الاتحادية في ألمانيا التحقيق في القضايا المرتبطة بالارهاب.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية