قرر وزير المخابرات المصري عباس كامل تأجيل زيارته التي كان من المقرر أن يقوم بها غدا الخميس لفلسطين و”إسرائيل” في إطار الجهود التي تبذلها مصر للتوصل إلى تهدئة بين غزة و”إسرائيل”، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي اليوم الأربعاء، “‏رئيس المخابرات المصرية ⁧ عباس كامل ⁩ يلغي زيارته إلى رام الله و⁧غزة ⁩ ولن يصل غداً، وكان من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الشاباك آرغمان”.

وأرجعت هيئة البث تأجيل الزيارة إلى “تواجد عباس مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يزور روسيا حاليا”.

المصدر: سبوتنيك