شدد رئيس” لقاء علماء صور” ومنطقتها الشيخ علي ياسين على “ضرورة دعم مسيرات حق العودة بكل السبل”.

وأكد الشيخ ياسين في حديث له الاربعاء “انها ليست لعودة الشعب الفلسطيني الى أرضه فقط بل لعودة كرامة كل شعوب المنطقة لان لا استقلال لشعوب المنطقة بدون حرية فلسطين”.

من جهة ثانية، أشاد الشيخ ياسين “بموقف كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الامة الكويتي غانم المرزوقي على موقفهما المتضامن من القضية الفلسطينية في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي” .

وشدد الشيخ ياسين على أن “المقاومة هي الطريق الوحيدة لحرية فلسطين”، وتابع “ما صفقة القرن إلا قبر لخيار المفاوضات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام