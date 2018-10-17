أعلنت وزارة الخارجية التركية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيلتقي الأربعاء وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو. وجاء في بيان الخارجية التركية “سيلتقي وزير الخارجية الأميرك، مايك بومبيو، خلال زيارته إلى تركيا مع الرئيس رجب طيب أردوغان ومع نظيره التركي [ مولود جاويش أوغلو]”. وأشار مكتب الرئيس التركي، إلى أن لقاء الرئيس أردوغان مع بومبيو سيجري في مطار أنقرة، الذي سينطلق منه إردوغان في زيارة إلى مولدوفا.

هذا وكانت الخارجية التركية قد ذكرت قبل ذلك، أن وزير الخارجية الأميركي سيبحث أثناء زيارته إلى تركيا الوضع في سوريا، وأن أحد مواضيع البحث سيكون موضوع اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي. هذا وكان وزير الخارجية مايك بومبيو، قد زار الثلاثاء السعودية، حيث التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وكذلك الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وأعلن بومبيو بعد اللقاء مع ابن سلمان عن الاتفاق مع الجانب السعودي على أهمية إجراء تحقيق شامل وشفاف بحادثة اختفاء الصحفي السعودي.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية