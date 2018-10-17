لفت نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس إلى أنه “في حال تأكد مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي، فإنه يبنغي محاسبة المتورطين في الحادثة”، مؤكداً “أهمية أن يعرف العالم الحقيقة بشأن قضية خاشقجي الذي اختفى بعد دخوله قنصلية بلاده، في إسطنبول قبل أسبوعين”.

وأشار إلى انه “إذا ما تم بالفعل مقتل خاشقجي، فيتعين علينا معرفة الأشخاص المسؤولين ومحاسبتهم”، لافتاً إلى أنه “من المهم إدانة أي عمل من أعمال العنف”، مفيداً بأن “ما جرى هو بنفس الوقت هجوم على وسائل الإعلام الحرة والمستقلة”.

وشدد على “اننا سنطالب بإجابات؛ فالعالم يستحق سماع الأجوبة”، مشيراً إلى أن “الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والإدارة الأميركية سيواصلون المطالبة بإجابات حول خاشقجي لمعرفة المسؤولين ومحاسبتهم”.

المصدر: وكالات