وصف المتحدث باسم حزب “العدالة والتنمية” التركي، عمر جليك، اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بـ”الحدث الخطير”، متعهّدا بـ”الكشف عن القضية بكل تفاصيلها وملابساتها”، مشيراً إلى “اننا نواجه حدثا خطيرا وسنكشف عن الوضع بكل تفاصيله وملابساته”.

ولفت إلى ان “جميع مؤسساتنا تعمل بفعالية من أجل الكشف عن حادثة اختفاء الصحفي السعودي خاشقجي”، مشيراً إلى أنه “يجب أن يتأكد الجميع أن مسألة اختفاء خاشقجي سيتم الكشف عنها بشكل واضح”، مشددا على أنه “لا يمكن بأي شكل من الأشكال التغطية عليها أو إغلاقها أو إبقائها”.

المصدر: وكالات