أعلن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغريك أن “الأمم المتحدة تواصل مراقبة الوضع عن كثب بشأن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي”، مشيراً إلى أن “الأمين العام، أنطونيو غوتيريس، يساند بكل قوة دعوة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باتشليت في وقت سابق اليوم بضرورة ضمان إزالة أي عقبات في طريق إجراء تحقيق عاجل وشامل وفعال ومحايد وشفاف، بما في ذلك إجراء تحريات داخل القنصلية السعودية، ومنزل قنصلها العام في إسطنبول”.

ولفت إلى “أننا نواصل مراقبة الوضع عن كثب ونريد أن نفهم حقيقة ما جري للسيد خاشقجي، وعندما يصدر شيء رسمي من أي طرف سوف نقوم بالتعليق عليه”.

المصدر: وكالات