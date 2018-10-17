أعلنت القيادة الإفريقية للقوات المسلحة الأمريكية (أفريكوم) عن مقتل 60 مسلحا من عناصر حركة “الشباب” في الصومال بنتيجة ضربة جوية أمريكية.

وأوضحت القيادة في بيان لها أن الضربة نفذت يوم الـ 12 تشرين الاول/أكتوبر بالقرب من ميناء هرارديري الصومالي.

وأشارت إلى أن هذه الغارة هي الأقوى منذ 21 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2017، عندما استهدفت القوات الأمريكية معسكرا لمسلحي “الشباب” في الصومال، وأسفرت عن مقتل أكثر من 100 مسلح.

يذكر أن حركة “الشباب” المرتبطة بتنظيم “القاعدة” الإرهابي تنشط في الصومال منذ عام 2004 وتسعى لإسقاط الحكومة المركزية في مقديشو، وتشن هجمات ضد المواقع الحكومية ومنشآت تابعة للمنظمات الدولية وقوات حفظ السلام للاتحاد الإفريقي.

المصدر: وكالات