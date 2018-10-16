أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشانيان استقالته من خلال التلفزيون الثلاثاء، في قرار هدفه إجراء انتخابات برلمانية مبكرة يريدها قبل نهاية العام.

وقال باشانيان “ايها الشعب العزيز والفخور. لقد قدمت استقالتي اليوم” ووعد بـ” ضمان حرية التعبير عن إرادة الشعب في الانتخابات البرلمانية المبكرة”.

وقد تسلم باشانيان السلطة في ايار/مايو بعد عدة أسابيع من التظاهرات الضخمة المناهضة للحكومة، لكنه لا يسيطر على البرلمان حيث ينفرد بالسلطات إلى حد كبير الحزب الجمهوري للرئيس السابق سيرج سركيسيان.

وبعد هذه الاستقالة، لدى البرلمان مهلة أسبوعين لانتخاب رئيس وزراء جديد، وفقا للدستور، وإذا فشل مرتين، فسيتم حل البرلمان والدعوة الى انتخابات مبكرة.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية عام 2022.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية