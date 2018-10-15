رحب “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان في بيان له الاثنين “بالأجواء التفاؤلية حول تشكيل الحكومة. ودعا “للإسراع في ذلك لأن الشعب بات على حافة الانفجار والأوضاع الاقتصادية لا تحتمل”.

وأشار التجمع الى أن “اللبنانيين استبشروا خيرا من الأخبار المفرحة سواء عن قرب تأليف الحكومة أو عن أنباء فتح معبر نصيب جابر الحدودي بين سوريا والأردن الذي سيسمح بإحياء تجارة الترانزيت عبر لبنان وتنشيط مرفأ بيروت وطرابلس وكذلك تصريف المنتوجات اللبنانية الزراعية والصناعية”، ولفت الى ان “ذلك يوفر فرص عمل أكثر للبنانيين وتطوير الزراعة والصناعة التي يمكن للبنان من خلالها معالجة مشكلة العجز المالي”.

من جهة ثانية، استنكر التجمع “قيام العدو الصهيوني بانتهاك الأجواء اللبنانية وتفجير جهاز تجسس قرب بلدة الحلوسية(جنوب) الأمر الذي يعتبر خرقا للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية”، واشار الى ان “ذلك يدل على استمرار الأخطار المحدقة بوطننا بسبب الانتهاكات الصهيونية المتكررة”، ودعا “الدولة الى تقديم شكوى لمجلس الأمن على هذا الانتهاك الصارخ لقرارات هذا المجلس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام