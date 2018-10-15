أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتوقيع اتفاقية شراكة شاملة وتعاون استراتيجي مع مصر على أعلى المستويات، وفقا للمرسوم الذي نشر اليوم الإثنين، على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية.

وجاء في المرسوم: “قبول اقتراح وزارة الخارجية الروسية، والمتفق عليها مع أجهزة السلطة التنفيذية الفدرالية المعنية، بشأن توقيع اتفاقية بين روسيا الاتحادية وجمهورية مصر العربية حول الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي. واعتبار أن من المناسب توقيع الاتفاقية المنصوص عليها في هذا المرسوم على أعلى المستويات”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية