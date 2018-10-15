الملك السعودي يتصل بالرئيس أردوغان ويشكره على ترحيبه بمقترح السعودية تشكيل فريق عمل مشترك في اختفاء خاشقجي (الأناضول نقلاً عن واس) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2018 - 02:07
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الملك السعودي يتصل بالرئيس أردوغان ويشكره على ترحيبه بمقترح السعودية تشكيل فريق عمل مشترك في اختفاء خاشقجي (الأناضول نقلاً عن واس)
منذ 3 ساعة
14 October، 2018
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