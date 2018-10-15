عقد الاجتماع المشترك لغرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الايرانية العراقية بمشاركة تجار عراقيين وايرانيين بهدف تسوية مشاكل البلدين على صعيد صادرات المنتجات.

وتناول الاجتماع الذي يعقد لاول مرة بين تجار البلدين منذ خمسة عشر عاما مشاكل التجارة بين يران والعراق والتعريف بالاسواق حيث اعرب التجار العراقيين عن ترحيبهم بتسويق المنتجات الايرانية ومنها المعرفية في اسواق العراق وعرضوا شروطهم لممارسة نشاطهم في هذا المضمار. وركز الاجتماع على الية مشاركة ايران في عملية اعادة اعمار مدينة الموصل واعرب تجار البلدين عن رغبتهم للنشاط التجاري بين الجانبين .

واشار امين عام غرفة تجارة ايران والعراق حميد حسيني الى تواجد الشركات الايرانية في العراق وقال للاسف ان الشركات الايرانية المعتبرة والمعرفة لاتسجل حضورها في العراق بحيث انه لاتوجد الان سوى خمس شركات مسجلة في البصرة.

واكد حسيني ان عائدات العراق في النصف الاول من العام الجاري بلغ 40 مليار دولار ومن المتوقع ان يصل اجمال عائدات العراق حتى نهاية العام الى 80 مليار دولار وقال ان العراق هو ثاني شريك تجاري لايران وان ايران هي ثالث شريك تجاري للعراق بعد الصين وتركيا ونامل في ان يتصدر البلدان في المستقبل الشراكة التجارية الثنائية.

المصدر: وكالة انباء فارس