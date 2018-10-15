فيما يلي أبرز التطورات الميدانية في سوريا ليوم الأحد في 14-10-2018.

دمشق وريفها:

ـ أحصى “المرصد السوري المعارض”، مقتل 361 مسلحاً من داعش خلال المعارك مع الجيش السوري في بادية ريف دمشق الجنوبية الشرقية عند الحدود الإدارية لمحافظة السويداء، منذ الـ 25 من شهر تموز الماضي حتى يوم أمس.

القنيطرة وريفها:

ـ قامت الجهات المختصة بتسوية أوضاع عشرات المسلحين في قريتي بريقة وبئر عجم الذين سلموا أسلحتهم الخفيفة وتعهدوا بعدم القيام بأي عمل يعكر صفو الأمن العام وسلامة الوطن والمواطنين، والأسلحة التي تم تسليمها شملت بنادق آلية وكمية من الذخيرة المتنوعة، وذلك استكمالاً لعودة الحياة إلى طبيعتها ضمن هذه القرى والبلدات.

دير الزور وريفها:

ـ اصيب عددٌ من مسلحي “قسد”، إثر انفجار لغم بهم، زرعه مسلحو داعش، قرب بلدة هجين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

الحسكة وريفها:

ـ قُتِل مسلحان من “قسد”، إثر إطلاق مسلحي داعش النار عليهما، قرب قرية أم مدفع غرب بلدة العريشة بريف الحسكة الجنوبي، يوم أمس.

ـ أجبرت “قسد” ذوي أحد الاطفال المعتقلين لديها، بدفع مبلغ ألف دولار أميركي، مقابل إطلاق سراحه، ذلك بعد اعتقاله، في قرية أم زر قرب مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، بتهمة التعامل مع داعش.

ـ عُثِرّ على جثة شاب مقتول على أيدي مسلحين مجهولين، على الطريق الواصل بين قريتي تل خنزير وأم التلول التابعتين لمدينة المالكية بريف الحسكة الشمالي الشرقي.

الرقة وريفها:

ـ أُصيب شخص، إثر انفجار لغم به، في شارع النور بمدينة الرقة.

ـ عُثِر على عبوة ناسفة، زرعها مسلحون مجهولون، قرب قرية الوديان بريف الرقة الغربي.

حلب وريفها:

ـ سقطت عدة قذائف صاروخية على أحياء حلب الجديدة وجمعية الزهراء وشارع النيل والشهباء في مدينة حلب، مصدرها المجموعات المسلَّحة.

ـ قُتِل مسلحان من الفصائل المسلحة المدعومة تركياً، جراء إطلاق خلايا “الوحدات الكردية” النار عليهما في منطقة النبي هوري شمال شرق مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، كما قُتِل مسلحٌ آخر من الفصائل المذكورة إثر استهدافه برصاص القنص من قِبل الخلايا نفسها في محيط قرية الغزاوية جنوب عفرين.

وفي السياق ذاته عثرت الفصائل المدعومة تركياً على عدد من الألغام وعبوات ناسفة، في أحد مقرات خلايا “الوحدات الكردية” في قرية عين الحجر شمال غرب عفرين.

ـ طالبت فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركياً، أصحاب المحلات التجارية في قريتي دابق واحتيملات وبلدة صوران بريف حلب الشمالي، بإغلاقها، وسط استنفار أمني لـ “الجيش الحر” في المناطق المذكورة، لأسبابٍ مجهولة.

ـ قالت مواقع كردية، إنَّ فصيل “فيلق الشام” المدعوم تركياً في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، نهبَ محصول الزيتون العفريني ونقله إلى داخل الأراضي التركية، وذلك بتعليماتٍ تركية.

وأضافت المواقع، أنَّ فصائل مسلَّحة أُخرى مدعومة تركياً قامت بتفكيك سكة حديد قرية ميدان أكبس شمال بلدة راجو في ريف عفرين، ونقلها إلى مدينة اعزاز في ريف حلب الشمالي.

ـ استمرت اشتباكات بشكل متقطع منذ يوم أمس، بين عشيرتي “العساسنة” و “الشعيطات” داخل مخيم “سجو” الواقع تحت سيطرة فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركياً شمال شرق مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، ما أدى الى وقوع المزيد من المصابين في صفوف الطرفين.

إدلب وريفها:

ـ قُتِل أحد المسؤولين “الأمنيين” في سجن “العقاب” التابع لـ “هيئة تحرير الشام” المدعو “أبو زيد التونسي”، إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار عليه، في قرية بليون بمنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

ـ قتِلت عائلة كاملة مؤلفة من أب وأم وأطفالهما، إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار عليهم، في مدينة إدلب.

ـ اعتقلت “هيئة تحرير الشام” شخصاً، في قرية كنصفرة بريف إدلب الجنوبي الغربي، واقتادته الى سجن عقاب التابع لها، لأسبابٍ مجهولة.

ـ طالبت “هيئة تحرير الشام” مالكي وقاطني العقارات العائدة ملكيتها لأهالي الديانة المسيحية في مدينة إدلب، تسليمها لـ “حكومة الإنقاذ” التابعة لها، في بداية شهر تشرين الثاني المقبل.

المصدر: الاعلام الحربي