طالبت بريطانيا وألمانيا وفرنسا بالكشف عن تفاصيل وملابسات اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي، مؤكدين أنهم ينتظرون من السعودية إبداء التعاون الكامل في هذه القضية.

وأصدر وزراء خارجية الدول الثلاث بيانا مشتركا، اليوم الأحد، جاء فيه “دفاعا عن حرية التعبير والصحافة ومن منطلق أن حماية الصحافيين أولوية بالنسبة لألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، يجب الكشف عن تفاصيل وملابسات اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقحي، الذي فقد ذووه الاتصال به منذ 2 تشرين الأول/أكتوبر الجاري”.

وأضاف البيان “ألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا بالإضافة كذلك إلى آخرين مثل الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يتشاركون ذات القلق العميق إزاء قضية اختفاء الصحافي، ويتعاملون مع هذه القضية بجدية بالغة”.

وأكد البيان “يجب أن يكون هناك تحقيق موثوق به لإثبات حقيقة ما حدث، ومحاسبة المسؤولين عنه”، مشددا على أن الدول الثلاث “تدعم الجهود السعودية التركية المشتركة، وتتوقع من الحكومة السعودية إبداء التعامل الكامل والتفاصيل الكاملة، وهذه رسالة نبعثها بشكل مباشر للسلطات السعودية”.

المصدر: وكالة سبوتنيك