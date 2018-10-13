دعا رئيس “المركز الوطني في الشمال” كمال الخير “الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري الى الاسراع بتشكيل الحكومة لأن البلد لم يعد يحتمل”.

واضاف الخير في حديث له السبت أن “التكليف لا تحده مهلة قانونية من الناحية الدستورية لكن يجب اتخاذ الموقف الجريء والشجاع إما بتأليف الحكومة العتيدة التي ينتظرها اللبنانيون بفارغ الصبر أو الاعتذار عن التكليف”.

من جهة ثانية، تقدم الخير بالتعازي بوفاة والد الشهيد القائد الحاج عماد مغنية، وتابع “أم الشهداء التي قدمت أبناءها الثلاثة وحفيدها، في سبيل عزة وكرامة وطنها وأمتها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام