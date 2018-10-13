أفادت مصادر في لندن والرياض، بأن بريطانيا بدأت بوضع قائمة بالمسؤولين والأمنيين السعوديين، والتي يمكن للمملكة المتحدة أن تفرض عقوبات عليهم على خلفية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، وفقا لصحيفة “إندبندنت” البريطانية .

وبحسب مصدر الصحيفة، فإن وزارة الخارجية البريطانية تقوم حالياً بإعداد القائمة. ويمكن أن يخضع المسؤولون المدرجون في القائمة لعقوبات وفقا لما يسمى “بتعديل ماغنيتسكي” ، الذي يسمح للسلطات البريطانية بفرض عقوبات ضد من ينتهكون حقوق الإنسان. دخل القانون حيز التنفيذ في أيار/مايو، وسيبدأ تطبيقه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكتبت الصحيفة، ومع ذلك، فإن القرار النهائي بشأن العقوبات، سيعتمد على نتائج التحقيق . ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية التعليق على معلومات الصحيفة.

وفُقد خاشقجي البالغ من العمر 59 عاما منذ 2 تشرين أول/أكتوبر، بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول لإتمام إجراءات إدارية.

وفي 6 تشرين أول/ أكتوبر، أفاد مصدر حكومي بأن الشرطة التركية تعتقد أن خاشقجي قُتل، لكن الرياض أكدت أن هذه “المزاعم لا أساس لها”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية